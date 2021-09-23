Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 16-летием и показала ее детские фото

И вспомнила день, когда мысленно выбрала такое оригинальное для нее имя: «Я помню, как 16 лет назад, стоя в Петровском монастыре перед иконой, я выбирала для дочки такое имя», — поделилась сокровенным Волочкова.

Балерина с первых дней жизни старалась всесторонне развивать девочку: «от школ раннего развития, музыки, вокала, спорта, танцев во всех видах до гуманитарных направлений». Для Анастасии было важно, чтобы со временем Ариадне было из чего выбирать.

Стоит отметить, что у Анастасии с дочерью не всегда были гладкие отношения, а не так давно она призналась, что подросток все больше времени проводит в доме своего отца, где он живет с новой супругой, которая вот-вот станет мамой и подарит Игорю сына, а Ариадне — младшего братика.