Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 16-летием и показала ее детские фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Под видео, на котором одно за другим показаны фото девочки в разные периоды ее взросления, Анастасия подобрала правильные слова: «Она очень талантливый человек! Я всегда горжусь ее успехами и достижениями. Помимо ролей на сцене, я исполнила главную роль моей жизни — материнство! Поэтому сегодня день рождения доченьки — это и мой праздник. Я счастливая мама», — поделилась чувствами звезда.
И вспомнила день, когда мысленно выбрала такое оригинальное для нее имя: «Я помню, как 16 лет назад, стоя в Петровском монастыре перед иконой, я выбирала для дочки такое имя», — поделилась сокровенным Волочкова.
Балерина с первых дней жизни старалась всесторонне развивать девочку: «от школ раннего развития, музыки, вокала, спорта, танцев во всех видах до гуманитарных направлений». Для Анастасии было важно, чтобы со временем Ариадне было из чего выбирать.
Стоит отметить, что у Анастасии с дочерью не всегда были гладкие отношения, а не так давно она призналась, что подросток все больше времени проводит в доме своего отца, где он живет с новой супругой, которая вот-вот станет мамой и подарит Игорю сына, а Ариадне — младшего братика.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram