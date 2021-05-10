Американский певец Томас Ретт и его супруга Лорен Экинс ждут ребенка

На данный момент пара воспитывает четырехлетнюю Виллу Грей, двухлетнюю Аду Джеймс и годовалую дочь по имени Леннон. Они часто приводят дочерей на различные мероприятия и активно публикуют их снимки в социальных сетях.

Томас Ретт родился 30 марта 1990 года в городе Валдоста (штат Джорджия, США). Он — сын известного кантри-музыканта Ретта Экинса и в молодости подыгрывал ему на барабанах. 12 октября 2012 года Ретт женился на Лорен, которую знал с первого класса. В феврале 2017 года пара объявила, что ждет своего первого ребенка, а в августе — что одновременно находится в процессе усыновления ребенка из Африки. В мае 2017 года Томас и Лорен удочерили девочку из Уганды, которую назвали Уилла Грэй Экинс (родилась 2 ноября 2015 года). 12 августа 2017 года у пары родилась дочь Эйда Джеймс Экинс. 10 февраля 2020 года у пары родился третий ребенок, дочь Леннон Лав Экинс.