«Американская дочь» Александра Малинина сдала тест ДНК с его дальними родственниками

Во вторник, 24 марта, в эфир «Первого канала» вышел новый выпуск ток-шоу «Пусть говорят». Гостями стали Ольга Зарубина и ее дочь Кира Евдокимова, которые утверждают, что отцом девушки является известный певец Александр Малинин. Сам Александр наотрез отказывается контактировать с предполагаемой родственницей и участвовать в инициированном ею скандале.

Главным сюрпризом в эфире стал ДНК-тест, который удалось провести благодаря тому, что редакторы отыскали и пригласили в студию Андрея и Наталью Выгузовых. Они сообщили, что являются дальними родственниками Малинина, и чтобы помочь Кире установить родство с музыкантом, сдали вместе с ней свои биоматериалы.