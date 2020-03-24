«Американская дочь» Александра Малинина сдала тест ДНК с его дальними родственниками
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Фото: Кадр из эфира
Во вторник, 24 марта, в эфир «Первого канала» вышел новый выпуск ток-шоу «Пусть говорят». Гостями стали Ольга Зарубина и ее дочь Кира Евдокимова, которые утверждают, что отцом девушки является известный певец Александр Малинин. Сам Александр наотрез отказывается контактировать с предполагаемой родственницей и участвовать в инициированном ею скандале.
Главным сюрпризом в эфире стал ДНК-тест, который удалось провести благодаря тому, что редакторы отыскали и пригласили в студию Андрея и Наталью Выгузовых. Они сообщили, что являются дальними родственниками Малинина, и чтобы помочь Кире установить родство с музыкантом, сдали вместе с ней свои биоматериалы.
Фото: Кадр из эфира
«Наталья и Андрей имеют одного общего родителя, то есть являются неполнородными братом и сестрой. С вероятностью в 91,5% Кира и Андрей не родственники. <...> Между вами очень маленький процент общий генов, и поэтому результаты могут быть либо неоднозначными, либо давать ложный результат. Возможно, Андрей действительно является родственником Киры и родственником Александра Малинина. Но так как вы очень дальний родственник, то тест не может охватить тот маленький процент. Вполне возможно, вероятно, Кира может являться родственницей Александра», — сообщил специалист, огласивший результаты.
Обращаясь к публике и предполагаемому отцу, Кира расплакалась: «Я уверена в том, что я его дочь, это очевидно. Хотелось бы конечно посмотреть его ДНК и выяснить это точно. Может быть, ты позвонишь мне?»
Фото и видео: Instagram
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