Американская блогерша умерла из-за упавшего на машину дерева
Фото: TikTok/@roeurboat3
Инцидент произошел 29 марта в Фармингтоне, штат Мэн, США. Блогер ехала на машине, когда начался сильный штормовой ветер. Буря была настолько мощной, что с корнями срывала деревья. Ветер повалил ветку сосны на крышу автомобиля Nissan Rogue 2015 года выпуска. Машину 31-летней девушки смяло под тяжестью.
Рошель вызвали скорую помощь, но она умерла до приезда медиков. По словам властей, которые описали инцидент как «трагический и уникальный», Рошель, вероятно, была убита мгновенно.
Начальник полиции Фармингтона Кеннет Чарльз отметил местному изданию Press Herald: «Она ничего не смогла бы сделать, чтобы этого избежать». Дороги на месте катастрофы были перекрыты почти на два часа, никто, кроме блогера, не пострадал.
Информацию о гибели знаменитости подтвердила ее подруга Бриттани Линн, которая рассказала о трагедии в социальной сети. Линн добавила, что будет любить и помнить Хагер всю свою жизнь. «Я не могу есть и спать, — написала она. — Все, что я делаю, это снимаю видео про тебя и хочу, чтобы ты была здесь, со мной».
Рошель Хагер была известна своими видео в TikTok, которые публиковала под ником @roeurboat3. На страницу девушки подписаны более 123 тысяч человек.
Фото: TikTok/@roeurboat3, pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!