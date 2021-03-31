Американская блогерша умерла из-за упавшего на машину дерева

Начальник полиции Фармингтона Кеннет Чарльз отметил местному изданию Press Herald: «Она ничего не смогла бы сделать, чтобы этого избежать». Дороги на месте катастрофы были перекрыты почти на два часа, никто, кроме блогера, не пострадал.

Информацию о гибели знаменитости подтвердила ее подруга Бриттани Линн, которая рассказала о трагедии в социальной сети. Линн добавила, что будет любить и помнить Хагер всю свою жизнь. «Я не могу есть и спать, — написала она. — Все, что я делаю, это снимаю видео про тебя и хочу, чтобы ты была здесь, со мной».

Рошель Хагер была известна своими видео в TikTok, которые публиковала под ником @roeurboat3. На страницу девушки подписаны более 123 тысяч человек.