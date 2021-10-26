Аманда Сейфрид призналась, что едва не стала инвалидом при тяжелых вторых родах

Сын Аманды Сейфрид Томас появился на свет в сентябре 2020-го. В интервью журналу People актриса рассказала, что во время вторых родов едва не стала инвалидом.

«Я чувствовала, что что-то было не так, как в первый раз. С малышом было все в порядке. Но роды были невероятно тяжелыми, болезненными и травмирующими, — откровенничала Аманда. — После родов у меня стал сильно болеть позвоночник. Это было непростое время».

Актриса не стала скрывать, что из-за потрясения боялась провалиться в послеродовую депрессию, но ей на помощь пришел супруг: «Он был рядом. Помогал с детьми. К тому же всегда поблизости был кто-то, кто мог отвезти меня в больницу при надобности».

До этого Сейфрид признавалась, что должна пожизненно принимать успокоительные препараты, чтобы чувствовать себя хорошо. «Да, я пью таблетки с 19 лет из-за различных расстройств, и я никогда от них не откажусь. Возможно, они тоже помогли мне быть стабильной после рождения второго ребенка».

Напомним, Аманда Сейфрид и Томас Садоски познакомились на съемках фильма «Последнее слово». Кроме годовалого Томаса, у них растет 4-летняя дочь Нина.