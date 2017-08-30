Амаль Клуни покорила всех на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
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Супруга Джорджа Клуни впервые вышла в свет после рождения двойни
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74-й Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Самыми ожидаемыми гостями третьего дня фестиваля стали голливудский актер Джордж Клуни с супругой Амаль. Пара прибыла в Венецию, чтобы представить новый фильм Джорджа «Субурбикон» с Мэттом Деймоном и Джулианной Мур.
На красную дорожку Амаль Клуни вышла в нежно-сиреневом струящемся платье от Atelier Versace. Крупные серьги прекрасно дополнили образ. Стоит отметить, что после рождения двойняшек молодая мама выглядит просто изумительно!
Как пишет WMJ.ru, поклонники пары восхитились образом голливудского адвоката. Некоторые даже сравнили Амаль с русской красавицей Ириной Шейк, чей первый выход в свет после рождения ребенка состоялся во время Каннского кинофестиваля.
Напомним, Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году. Близнецы Элла и Александр, которые родились в июне 2017 года, стали первыми детьми для 56-летнего актера и 39-летней адвоката.