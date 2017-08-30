Супруга Джорджа Клуни впервые вышла в свет после рождения двойни

74-й Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Самыми ожидаемыми гостями третьего дня фестиваля стали голливудский актер Джордж Клуни с супругой Амаль. Пара прибыла в Венецию, чтобы представить новый фильм Джорджа «Субурбикон» с Мэттом Деймоном и Джулианной Мур.

Мэтт Деймон, Джордж Клуни и Джулианна Мур

На красную дорожку Амаль Клуни вышла в нежно-сиреневом струящемся платье от Atelier Versace. Крупные серьги прекрасно дополнили образ. Стоит отметить, что после рождения двойняшек молодая мама выглядит просто изумительно!

Джордж и Амаль Клуни 1 / 3

Как пишет WMJ.ru, поклонники пары восхитились образом голливудского адвоката. Некоторые даже сравнили Амаль с русской красавицей Ириной Шейк, чей первый выход в свет после рождения ребенка состоялся во время Каннского кинофестиваля.