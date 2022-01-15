Амаль Клуни объяснила, почему больше не спит с мужем в одной постели

Амаль и Джордж Клуни, вероятно, уже некоторое время спят в раздельных спальнях, сообщает Suggest. Друзья и поклонники пары обеспокоены таким решением и призывают супругов наладить свои отношения.

Причиной того, что Амаль решила спать отдельно, является храп артиста, который мешает ей заснуть. Помимо этого, Джордж не может лежать в кровати спокойно, что тоже тревожит его жену. «Амаль устала от того, что он ворочается всю ночь и не дает ей спать. Стало невыносимо», — говорится в источнике.

Еще одна новая привычка голливудской звезды — засыпать с телефоном. Клуни перед сном включает подкасты, а уснув, забывает их отключить. Это приводит Амаль в ярость. От света телефона и исходящего от него звука супруга артиста не может сомкнуть глаз. «Они зашли в тупик и стали спать отдельно, чтобы не ссориться», — добавляют инсайдеры.

Напомним, что Джордж Клуни был самым известным холостяком в Голливуде и не планировал жениться после первой неудачной попытки в 90-х годах. После 50 лет актер встретил сногсшибательного адвоката по имени Амаль и потерял голову. Влюбленные поженились в 2014 году и с тех пор счастливы в браке, воспитывая двоих детей.