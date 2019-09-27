Алые стрелки, «мокрая» укладка и яркий плащ: роковая Глафира Тарханова снялась в новой фотосессии

«СОЧНОЕ ФОТО!!! Как я люблю яркие цвета!!!! Краски заряжают меня энергией!!! Яркая осень совсем скоро смениться белоснежностью! В метро самый популярный черный, под все подходит , не маркий – универсальный.

Представляете, я таким спелым лимончиком вкатилась бы в метро. Внимание мне было бы обеспечено. Тут, конечно, есть риск, внимание бывает разным: комплименты посыплются или колючие взгляды.

Но иногда, я на подобное решаюсь для себя!!! Это может быть деталь, или форма крупнее, но это так здорово!!! ЦВЕТНОЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ НАСТРОЕНИЕ!!! И к такому, например плащу, ни один колючий взгляд-репейник не прилипнет, может скользнет и дальше по клетчатым колготАм бегом мимо-мимо...», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Вот это да, молодчина!», «Очень мощные фотографии», «Во всех, ты душечка, нарядах хороша!!!», «Я в шоке))) какая вы стали крутая))», - поддержали Глафиру Тарханову поклонники.

А вам понравился ее неожиданный образ?