passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Алые стрелки, «мокрая» укладка и яркий плащ: роковая Глафира Тарханова снялась в новой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Глафира Тарханова

Фото: Instagram

Актриса призналась, что обожает яркие цвета.

Instagram 35-летней Глафиры Тархановой похож на глянцевый журнал. Актриса публикует на своей странице кадры со съемочных площадок и снимки красивых фотосессий.

Глафира в советских колготках

И, если поклонники уже привыкли, что Глафира часто предстает в образе романтично-красивых барышень, то необычные тематические фотосессии фанатов удивляют. Так, в очередной съемке Тарханова примерила образ роковой красавицы с алыми стрелками, гладкой «мокрой» укладкой и невероятно яркой одеждой.

«СОЧНОЕ ФОТО!!! Как я люблю яркие цвета!!!! Краски заряжают меня энергией!!! Яркая осень совсем скоро смениться белоснежностью! В метро самый популярный черный, под все подходит , не маркий – универсальный.

Представляете, я таким спелым лимончиком вкатилась бы в метро. Внимание мне было бы обеспечено. Тут, конечно, есть риск, внимание бывает разным: комплименты посыплются или колючие взгляды.

Но иногда, я на подобное решаюсь для себя!!! Это может быть деталь, или форма крупнее, но это так здорово!!! ЦВЕТНОЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ НАСТРОЕНИЕ!!! И к такому, например плащу, ни один колючий взгляд-репейник не прилипнет, может скользнет и дальше по клетчатым колготАм бегом мимо-мимо...», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Вот это да, молодчина!», «Очень мощные фотографии», «Во всех, ты душечка, нарядах хороша!!!», «Я в шоке))) какая вы стали крутая))», - поддержали Глафиру Тарханову поклонники.

А вам понравился ее неожиданный образ?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!