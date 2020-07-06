Алые губы, золотой загар: Анна Нетребко в блузе с открытыми плечами и в шляпе показала шикарный летний образ

48-летняя Анна Нетребко известна не только как прима оперной мировой сцены, но и как любитель ярких, необычных образов и стильных дорогих вещей своем гардеробе. Анна показала подписчикам в Instagram, как провела один из летних вечеров.

Для отдыха Нетребко выбрала черную шляпу с широкими полями, белую блузу с открытыми плечами и легкую юбку средней длины с черно-белым принтом. Алая помада и золотой загар завершили идеальный летний образ.

«Настроение июльского заката... Оно имеет легкий бриз...», — подписала Анна фото, сделанное на отдыхе в турецком Бодруме.