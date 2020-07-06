Алые губы, золотой загар: Анна Нетребко в блузе с открытыми плечами и в шляпе показала шикарный летний образ
Фото: Getty Images
48-летняя Анна Нетребко известна не только как прима оперной мировой сцены, но и как любитель ярких, необычных образов и стильных дорогих вещей своем гардеробе. Анна показала подписчикам в Instagram, как провела один из летних вечеров.
Для отдыха Нетребко выбрала черную шляпу с широкими полями, белую блузу с открытыми плечами и легкую юбку средней длины с черно-белым принтом. Алая помада и золотой загар завершили идеальный летний образ.
«Настроение июльского заката... Оно имеет легкий бриз...», — подписала Анна фото, сделанное на отдыхе в турецком Бодруме.
«Очень красивое фото», «Леди совершенство! Как всегда, браво!», «Красотуля в любых нарядах», «Какая великолепная женщина. Анна, вы такая красивая», «Настоящая жгучая итальянка в этом образе! Шикарное фото!», «Лучшая! Красавица и гордость наша!», «Любимая красавица! Не налюбуюсь я вами, Аня», «Великолепна», «Анечка, у вас необыкновенно прекрасная внешность, всегда совершенно разная... В этот раз, на мой взгляд, страстная испанка!», «Как же вам идут шляпы!», «Шик!», — получила Анна Нетребко заслуженные комплименты.
А вам понравился летний образ Анны?
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко, Getty Images
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