Алые губы и микротоп: Полина Гагарина взбудоражила фанатов новой фотосессией в «молоке»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На днях 32-летняя Полина Гагарина презентовала новую песню «Смотри», которая уже взбирается на вершины хит-парадов. Артистка не скрывает радости от того, что ее работа нравится поклонникам, и готовится к выходу видео на композицию.
Полина Гагарина заинтриговала подписчиков кадром из будущего ролика. И фолловеры не на шутку переполошились. И было из-за чего: в кадре красивая Полина с алыми губами лежит в «молоке», на ней надет лишь маленький топик.
«Невероятное фото», «Какая шикарная», «Клеопатра», «Завораживающий взгляд», «Воооооу, жаришка», «Ваааауууу», «Ааааййй, что за девушка», - похвалили Полину Гагарину в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
А вам понравилась фотография?
Фото и видео: Instragram
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