Алсу вышла на большую сцену вместе с дочерью
34-летняя певица Алсу уже более 12 лет счастлива в браке с Яном Абрамовым и воспитывает троих детей. Артистка редко дает интервью о личной жизни, а в ее Instagram нечасто появляются семейные фотографии. Однако несколько дней назад знаменитость немало удивила поклонников, опубликовав снимок, сделанный за кулисами одного из новогодних концертов. В «Рождественской песенке года» Алсу приняла участие вместе со своей средней дочерью — 9-летней Микеллой.
«Мы с моей доченькой Микеллой споём для вас очень трогательную песню ‘На краю земли..’», — подписала фотографию с девочкой артистка.
Как пишет портал Letidor, пользователи Сети высоко оценили дуэт мамы и дочери, а также отметили красоту обеих: «Вы очень красивые!!!», «Воплощённая Женственность, Сказка, Мечта, Красота!💞», «Божественная красота!!!!», «Роскошные», «Восхитительная. А какая она на сцене....прелестная».
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram