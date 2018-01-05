9-летняя Микелла исполнила вместе с мамой песню в одном из новогодних концертов.

34-летняя певица Алсу уже более 12 лет счастлива в браке с Яном Абрамовым и воспитывает троих детей. Артистка редко дает интервью о личной жизни, а в ее Instagram нечасто появляются семейные фотографии. Однако несколько дней назад знаменитость немало удивила поклонников, опубликовав снимок, сделанный за кулисами одного из новогодних концертов. В «Рождественской песенке года» Алсу приняла участие вместе со своей средней дочерью — 9-летней Микеллой.

«Мы с моей доченькой Микеллой споём для вас очень трогательную песню ‘На краю земли..’», — подписала фотографию с девочкой артистка.