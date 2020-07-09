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Алсу впервые показала лицо сына на архивном семейном фото: «Вы чудесные»

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Алсу

Фото: www.instagram.com/alsou_a/

Алсу, которая до определенного возраста тщательно оберегает детей от посторонних глаз, опубликовала нежное фото с дочерями, сыном и мужем.

Многодетная мать Алсу поделилась с подписчиками семейным фото, на котором впервые показала лицо сына Рафаэля. Правда, в Instagram она разместила архивное фото: на снимке малышу не больше двух лет, а в августе 2020-го Рафаэлю исполнится уже четыре года.

Алсу и ее муж Ян Абрамов не показывают детей общественности, пока те не подрастут. Поэтому до этого момента фанаты певицы не знали, как выглядит ее младший ребенок.

«Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь! Берегите своих самых родных и близких», — подписала Алсу снимок.

«Какая красивая семья», «Вы чудесные все», «Ну наконец-то папа появился в кадре. Такой скромный», — написали в комментариях.

Многие подписчики Алсу были не в курсе того, что у нее есть и сын. «У вас и сын есть? Я не знала», «Откуда мальчишка? Я что-то пропустила?», — удивились они.

Алсу и Ян Абрамов поженились в марте 2006 года. Их первенец Сафина родилась в сентябре того же года, вторая дочь Микелла — в апреле 2008-го, а Рафаэль — в августе 2016-го.

Фото: Instagram Алсу

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