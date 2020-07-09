Алсу впервые показала лицо сына на архивном семейном фото: «Вы чудесные»

Многодетная мать Алсу поделилась с подписчиками семейным фото, на котором впервые показала лицо сына Рафаэля. Правда, в Instagram она разместила архивное фото: на снимке малышу не больше двух лет, а в августе 2020-го Рафаэлю исполнится уже четыре года.

Алсу и ее муж Ян Абрамов не показывают детей общественности, пока те не подрастут. Поэтому до этого момента фанаты певицы не знали, как выглядит ее младший ребенок.

«Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь! Берегите своих самых родных и близких», — подписала Алсу снимок.