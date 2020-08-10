Алсу в жюри, Кудрявцева на сцене и пораженный Киркоров: как прошло открытие «Детской Новой волны — 2020»
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Двенадцать начинающих, совсем еще юных артистов из семи разных стран выступили на большой сцене перед полным залом зрителей. Оценивало таланты ребят жюри, в состав которого вошли Игорь Крутой, Лариса Долина, Алсу, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Давид Манукян (DAVA) и Юлианна Караулова. Вели шоу Лера Кудрявцева, Олимпиада Тетерич, Вячеслав Макаров и Александр Филин.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Судьи, по традиции, спели вместе с участниками прошлых лет. Больше всего зал аплодирвал Филиппу Киркорову, Давиду Манукяну (DAVA) и серебряному призеру «Детской Новой волны — 2015» Генычу, которые исполнили песню «Ролексы».
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В итоге все конкурсанты получили высокие баллы. Особенно отличилась представлявшая Россию Анастасия Иванова, очень проникновенно перепевшая знаменитый хит Филиппа Киркорова «Снег». Сам певец стоя аплодировал девочке и был очень впечатлен ее выступлением.
Также на сцене выступили экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер, Лариса Долина, Юлианна Каруулова и Сосо Павлиашвили с дочерью Сандрой, которая, судя по всему, решила пойти по стопам своего знаменитого отца и тоже стать артисткой.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Напомним, 12 сентября в Российском государственном университете им А. Н. Косыгина прошел полуфинал 13-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2020», фициальным партнером которого является Passion.ru. В адрес оргкомитета пришло несколько тысяч заявок из разных стран. По итогам прослушивания профессионального жюри во главе с народным артистом России, композитором и продюсером Игорем Крутым, финалистами стали двенадцать участников из семи стран. В числе финалистов – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мурад Хушлаев и Алиса Де, а также участница проекта «Ты супер!» на НТВ Виктория Желудкова.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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