Алсу в жюри, Кудрявцева на сцене и пораженный Киркоров: как прошло открытие «Детской Новой волны — 2020»

Напомним, 12 сентября в Российском государственном университете им А. Н. Косыгина прошел полуфинал 13-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2020», фициальным партнером которого является Passion.ru. В адрес оргкомитета пришло несколько тысяч заявок из разных стран. По итогам прослушивания профессионального жюри во главе с народным артистом России, композитором и продюсером Игорем Крутым, финалистами стали двенадцать участников из семи стран. В числе финалистов – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мурад Хушлаев и Алиса Де, а также участница проекта «Ты супер!» на НТВ Виктория Желудкова.