Алсу рассказала, как взрослеет сын Рафаэль, которого она скрывает от публики

В недавнем разговоре с изданием «Стархит» звезда призналась, что 4-летний сын уже делает первые успехи в музыке: «Сын тоже музыкальный. Это не то что генетическое, просто, когда дети растут в атмосфере, где постоянно звучит музыка, хочешь – не хочешь, станешь музыкальным. Ему нравится играть на пианино, я его научила гамме. У сына прекрасный слух, он попадает во все ноты», — рассказала певица.

По признанию Алсу, о карьере на сцене думать пока рано. Мальчик еще даже не ходит в детский сад. Целенаправленно отдавать ребенка в определенные кружки и секции звездная мама пока не планирует. «В садик Рафаэль, если пойдет, то в обычный, хороший, где всего понемножку. Языки он итак учит. Старшие сестры в совершенстве знают английский, иногда между собой на нем общаются. Так что с этим точно проблем не будет», — призналась исполнительница.

О музыкальной карьере сына Алсу пока не мечтает, как не мечтает о ней и старшая дочь певицы Сафина. Исполнительница призналась, что девушке совсем не близок публичный образ жизни, и она мечтает реализовать себя в совсем другом деле. «Сафина точно не пойдет по моим стопам, не в шоу-бизнес. Ей такое неинтересно. Пока на 100% не определилась, все-таки ей всего 14 лет, но скорее всего это будет что-то связанное с наукой и медициной. Там все сложно. Да и семье нужен врач», — комментирует решение дочери мать.

Алсу — мать троих детей. В браке с бизнесменом Яном Абрамовым у звезды родились две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. В 2019 году семья артистки попала в скандал из-за предполагаемой «накрутки голосов» в шоу «Голос. Дети», одной из финалисток которого стала дочь певицы Микелла. После объявления итогов голосования, девочка заняла первое место, но зрители остались недовольны результатом. Многие фанаты проекта сочли итоги нечестными. После критики в свой адрес «Первый канал» согласился проверить результаты голосования. По результатам расследования итоги конкурса были аннулированы, а победителями признали всех финалистов шоу «Голос. Дети».