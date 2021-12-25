Алсу призналась, планирует ли Микелла продолжать карьеру певицы

Абрамова-младшая помимо учебы в школе и изучении языков активно занимается вокалом и пробует себя в разных музыкальных жанрах. «Микелла занимается с педагогами постоянно несколько раз в неделю. Голос становится сильнее и сильнее буквально с каждым днем. И это слышат все и, конечно, ее подписчики, которых она регулярно радует каверами. Ей нравятся очень разные музыкальные направления, от рэпа до джаза, классики и рока. Это очень хорошо. Именно таким образом творческий человек может развиваться и в итоге выбрать направление, которое ему подходит больше всего», — подчеркнула Алсу.

Певица достаточно свободна в вопросе воспитания детей. Звездная мама не запрещает детям слушать современную музыку с нецензурной бранью или искать информацию в интернете. Алсу не всегда нравится творчество известных молодых артистов, но это не значит, что их не должно быть.

«Это, наверное, общая проблема сегодняшнего времени, в котором мы живем. Абсолютная вседозволенность, открытый доступ к любой информации. Поэтому винить этих артистов, этих молодых людей, кто использует мат в своем творчестве, неправильно. И неправильно говорить, что они плохо влияют на воспитание наших детей», — уверена артистка.

Алсу вспомнила и свое детство, ведь в конце 90-х из кассет часто звучала не только Алла Пугачева, но и молодежные группы, на которых уже выросло целое поколение молодых родителей. «И в наше время это были те же «Сектор газа» и многие другие хулиганы, но ничего – мы выросли нормальными людьми и не используем нецензурную лексику в общении с окружающими людьми».