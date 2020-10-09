Алсу посадила деревья на «Новой волне» в стильном бело-голубом образе

Алсу в стильном бело-голубом образе посадила деревья на детской «Новой волне» в лагере «Артек». Конкурс стартовал 7 октября.

Среди членов жюри оказались Лариса Долина, Филипп Киркоров, Дава, Олег Газманов и Алсу. Во второй день, пока Киркоров, Газманов и Дава покатались на горках в Алуште, певица провела день с воспитанниками лагеря.

Вместе они высадили деревья в парке. Алсу показала свой очень стильный образ – голубую рубашку, завязанную узлом на талии, и широких белых кюлотах. Образ дополняли кеды и стильные солнцезащитные очки.

«Алсу, да, красотка, ладная и статная девушка, все при ней», «Вы были украшением этого праздника, а деревья символ того, чтобы он продолжался» , «Молодец, Алсу !Всегда красивая, стильная, позитивная» , «Алсу ты умничка классно выглядишь молодец так держать», «Какая красивая Алсу!!! Глаз не оторвать!», — пишут певице поклонники.

Помогала ей присоединившаяся к мероприятию вместе со своими детьми певица Зара, которая нарядилась в нежно-зеленое платье и соломенную шляпку.

На конкурс вместе с Алсу приехала ее дочка Микелла.