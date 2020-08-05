Алсу показала нежное фото с красивой и молодой мамой в день ее рождения
1 / 10
Фото: Instagram Алсу
Певица Алсу поздравила маму с днем рождения.
«Мама — это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет. С днем рождения Мамочка! Просто будь здоровой и живи долго», — написала она.
«Какая мама красивая», «Красивая и молодая», «Я летела с вашей мамой рядом как-то. Очень приятная женщина», «Как подружки», «Вот в кого у тебя такие красивые глаза», «Глаза мамины», «Вы очень похожи на маму», «Самые красивые мама и дочь», — комментируют поклонники творчества певицы.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram/@alsou_a
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!