Алсу вот уже 11 лет счастлива в браке с Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей Сафину, Микеллу, Рафаэля и являются примером для подражания многих пар

Накануне певица решила ответить на многочисленные вопросы поклонников, начав с размышлений о семейной жизни. Так, по словам звезды, у нее нет формулы идеальных отношений. Однако Алсу считает, что в преодолении кризиса между супругами многое зависит от женщины.

Публикация от АЛСУALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июл 25 2017 в 12:21 PDT

«Идеальных семей и отношений нет. А вот, как преодолеть кризис или ссору - это и есть самый большой и самый сложный вопрос. И всё-таки очень и очень многое, по-моему, зависит именно от женщины в семье. Где-то надо и промолчать, где-то не обратить внимания, где-то запомнить и ответить в более подходящей обстановке, где-то настоять на своём. И никогда не забывать, что мы женщины. Мужчины любят глазами и хотят видеть перед собой красоту. Не забывайте подкрашивать реснички, красить губки, иногда устраивать романтические вечера или выходные специально для двоих, отправив детей к родителям или пораньше уложив спать. Да, дети забирают всё наше время, но о муже забывать ни в коем случае нельзя.», - рассуждает Алсу.

Публикация от АЛСУALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июл 8 2017 в 11:47 PDT

Как сообщила артистка, нужно обязательно проявлять интерес к тому, чем занимается муж, ведь для него это очень важно. В противном случае, он просто будет искать это внимание либо в другом месте, либо у другой женщины. «Посмотрите на его настроение после работы. Может, надо спросить про дела, а может, лучше сразу умолкнуть и не приставать с расспросами. Наоборот, сделать массажик, отправить в ванну и не дёргать лишний раз. В общем, нужно постоянно балансировать нам, девочки. И тогда, через какое-то время мужчина начинает даже это замечать и ценить. Конечно, вслух вряд ли он в этом признается, но по поведению и поступкам наших мужей мы с вами и так всё понимаем. Да, и со временем мы сами часто начинаем иначе смотреть на многие вещи.», - рассказала она.

Публикация от АЛСУALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июл 8 2016 в 2:23 PDT