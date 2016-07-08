Алсу поделилась с подписчиками секретом счастливого брака: «Доверяй, но проверяй!»
Накануне певица решила ответить на многочисленные вопросы поклонников, начав с размышлений о семейной жизни. Так, по словам звезды, у нее нет формулы идеальных отношений. Однако Алсу считает, что в преодолении кризиса между супругами многое зависит от женщины.
«Идеальных семей и отношений нет. А вот, как преодолеть кризис или ссору - это и есть самый большой и самый сложный вопрос. И всё-таки очень и очень многое, по-моему, зависит именно от женщины в семье. Где-то надо и промолчать, где-то не обратить внимания, где-то запомнить и ответить в более подходящей обстановке, где-то настоять на своём. И никогда не забывать, что мы женщины. Мужчины любят глазами и хотят видеть перед собой красоту. Не забывайте подкрашивать реснички, красить губки, иногда устраивать романтические вечера или выходные специально для двоих, отправив детей к родителям или пораньше уложив спать. Да, дети забирают всё наше время, но о муже забывать ни в коем случае нельзя.», - рассуждает Алсу.
Как сообщила артистка, нужно обязательно проявлять интерес к тому, чем занимается муж, ведь для него это очень важно. В противном случае, он просто будет искать это внимание либо в другом месте, либо у другой женщины.
«Посмотрите на его настроение после работы. Может, надо спросить про дела, а может, лучше сразу умолкнуть и не приставать с расспросами. Наоборот, сделать массажик, отправить в ванну и не дёргать лишний раз. В общем, нужно постоянно балансировать нам, девочки. И тогда, через какое-то время мужчина начинает даже это замечать и ценить. Конечно, вслух вряд ли он в этом признается, но по поведению и поступкам наших мужей мы с вами и так всё понимаем. Да, и со временем мы сами часто начинаем иначе смотреть на многие вещи.», - рассказала она.
По словам певицы, доверие в отношениях должно быть обязательно, так как без него невозможно жить вместе.
«Я, например, сейчас сама удивляюсь каким-то вещам, поступкам, которые меня ужасно огорчали в начале нашей с Яном жизни. А сейчас вспоминаю и думаю, и зачем я тратила свои нервные клетки, которые, кстати, не восстанавливаются, на такую ерунду, такие мелочи. Сейчас даже бы значения не придала. А тогда и ещё на что хотела обратить внимание - это на доверие! Без него невозможно продолжать жить вместе. Знаете, у нас с вами такая "бурная" и богатая фантазия. Что, бывает, на придумываем себе столько и такого, что потом уже и не помним, откуда это всё взялось. А в итоге, всё оказывается иногда совсем и совсем не так. Зато к этому моменту мы себя истерзали, измучили подруг, ну, и, конечно, умудрились довести мужа и заодно поругаться! Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря. А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!!», - заключила звезда.
Фото: instagram.com