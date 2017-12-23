34-летняя Алсу дала новое интервью и рассказала, как растут ее старшие дети — дочери Сафина и Микелла.

Певица Алсу обычно не скрывает подробности своей семейной жизни и воспитания детей. Однако во время третьей беременности певица почти не появлялась на публике и лишь после рождения сына Рафаэля рассказала поклонникам о нем. А о том, как растут и учатся старшие дочери, 11-летняя Сафина и 9-летняя Микелла, Алсу готова беседовать часами.

«Мои дочки меня безумно радуют. Они изучают несколько языков, занимаются в музыкальной школе на отделении фортепиано и очень классно играют. Недавно они выступали на сцене консерватории с настоящим взрослым оркестром. А еще занимаются танцами. У них расписана каждая минута», — призналась Алсу в интервью порталу Sobesednik.ru.