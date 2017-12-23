Алсу о дочках: «Безумно радуют — у них расписана каждая минута»
Певица Алсу обычно не скрывает подробности своей семейной жизни и воспитания детей. Однако во время третьей беременности певица почти не появлялась на публике и лишь после рождения сына Рафаэля рассказала поклонникам о нем. А о том, как растут и учатся старшие дочери, 11-летняя Сафина и 9-летняя Микелла, Алсу готова беседовать часами.
«Мои дочки меня безумно радуют. Они изучают несколько языков, занимаются в музыкальной школе на отделении фортепиано и очень классно играют. Недавно они выступали на сцене консерватории с настоящим взрослым оркестром. А еще занимаются танцами. У них расписана каждая минута», — призналась Алсу в интервью порталу Sobesednik.ru.
Помимо откровенного рассказа о детях, звезда затронула тему своего собственного детства и опровергла слухи о том, что родители ни в чем ей не отказывали. «Детство у меня было очень скромное, как у всех советских детей. До сих пор помню, как сильно я ждала пакетик конфет, который нам выдавали в детском саду. Тогда же был дефицит. Помню, папа мне подарил куклу Барби на Новый год — я была такой счастливой!»
Напомним, Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова в 2006-м и в том же году родила ему первенца Сафину.
Фото: Instagram