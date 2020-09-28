Алсу, Лариса Долина и другие звезды выберут победителя конкурса «Детская Новая волна — 2020»

12 сентября в Российском государственном университете им А. Н. Косыгина прошел полуфинал 13-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2020». В адрес оргкомитета пришло несколько тысяч заявок из разных стран. По итогам прослушивания профессионального жюри во главе с народным артистом России, композитором и продюсером Игорем Крутым, финалистами стали двенадцать участников из семи стран. В числе финалистов – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мурад Хушлаев и Алиса Де, а также участница проекта «Ты супер!» на НТВ Виктория Желудкова:

Мурад Хушлаев (Азербайджан) Элен Бадалян (Армения) Ани Петросян (Армения) София Рустамова (Беларусь) Давид Хиникадзе (Грузия) Вера Лукаш (Испания) Алиса Дё (Южная Корея) Группа «Фанки Пенки» (Россия) Анастасия Иванова (Россия) София Феськова (Россия) Виктория Желудкова (Россия) Ксения Канн (Россия)

«Детская Новая волна — 2020» пройдет 7-8 октября в «Артеке» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В этом году юных исполнителей вновь поддержат звезды: на сцене «Артека» выступят Ирина Дубцова, Дима Билан, Стас Костюшкин, Денис Клявер, группа «Пицца», «Отпетые мошенники». Среди членов жюри: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Алсу, Алексей Воробьев, Сосо Павлиашвили, Юлия Савичева, Dava. Председателем жюри снова стал Игорь Крутой.