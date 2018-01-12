Сегодня стало известно, с кем сразятся команды в грядущем чемпионате.

Футбольные болельщики ликуют: сегодня в Москве состоялась церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Звезды мирового футбола, амбассадоры чемпионата съехались в Государственный Кремлевский дворец, чтобы увидеть воочию распределение команд по группам. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Алсу, а жеребьевку провели экс-футболист сборной Англии Гари Линекер и журналистка Мария Командная, к которым присоединились восемь почетных ассистентов. Во время жеребьевки на сцене были установлены прозрачные контейнеры, из которых ассистенты доставали по очереди названия команд и номера групп.

Гостей церемонии, среди которых были такие звезды футбола, как Роналдо, Дрогба, Фабио Каннаваро, Роналдиньо, Пеле, со сцены поприветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.

В музыкальной части церемонии гостей ждал сюрприз: выступление Алсу с Нуно Беттанкуром. После рождения третьего ребенка певица не торопилась возвращаться на сцену, однако, не смогла отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Кроме того, Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Государственный академический ансамбль им. Игоря Моисеева также выступили в музыкальной части церемонии.