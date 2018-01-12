Алсу, Иван Ургант и звезды футбола: в Москве состоялась церемония жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018
Футбольные болельщики ликуют: сегодня в Москве состоялась церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Звезды мирового футбола, амбассадоры чемпионата съехались в Государственный Кремлевский дворец, чтобы увидеть воочию распределение команд по группам. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Алсу, а жеребьевку провели экс-футболист сборной Англии Гари Линекер и журналистка Мария Командная, к которым присоединились восемь почетных ассистентов. Во время жеребьевки на сцене были установлены прозрачные контейнеры, из которых ассистенты доставали по очереди названия команд и номера групп.
Гостей церемонии, среди которых были такие звезды футбола, как Роналдо, Дрогба, Фабио Каннаваро, Роналдиньо, Пеле, со сцены поприветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.
В музыкальной части церемонии гостей ждал сюрприз: выступление Алсу с Нуно Беттанкуром. После рождения третьего ребенка певица не торопилась возвращаться на сцену, однако, не смогла отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Кроме того, Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Государственный академический ансамбль им. Игоря Моисеева также выступили в музыкальной части церемонии.
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная будет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и двухкратным чемпионом мира сборной Уругвая. В первом матче, который состоится 14 июня в московских «Лужниках» наши футболисты выйдут на поле со сборной Саудовской Аравии. Встреча с египетской командой пройдет в Санкт-Петербурге.
Фото: globallookpress