Популярные артисты исполнили композиции из легендарных кинофильмов

Вечером 9 сентября под крышей New Wave Hall в Сочи собрались самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса. В рамках 16-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки прошел традиционный «День кино», ведущим которого вновь стал Никита Михалков.

Алексей Воробьев зажег на сцене под бессмертный хит You Never Can Tell из «Криминального чтива», а Юлианна Караулова «думала, это весна, а это оттепель». В интервью певица призналась, что почетно исполнять песни, ставшие классикой популярных и достойных фильмов, сообщает WMJ.ru.

Тимур Родригез и Юлианна Караулова

Тимур Родригез зажигательно спел Can't Stop the Feeling! Джастина Тимберлейка, Дима Билан передал привет имениннице Москве песней «Дорогие мои москвичи», а Лолита Милявская исполнила песню-посвящение Фаине Раневской «Похороните меня за плинтусом».

Ведущими конкурсной части вечера стали Тимур Родригез и Лера Кудрявцева. Четырнадцать исполнителей из девяти стран начали свою борьбу за звание лучших из лучших.

Лера Кудрявцева и Тимур Родригез

Члены жюри (слева направо): Арман Давлетьяров, Игорь Николаев, Константин Меладзе, Игорь Крутой, Филипп Киркоров

Второй день «Новой волны» завершился вечеринкой под интригующим названием #шикблескбрызги. В отеле Pullman звезды собрались в своих самых шикарных и блестящих нарядах. Алсу выбрала комбинезон цвета фуксии с интересным узором из страз на груди, а поистине голливудский образ Ирины Дубцовой соответствовал не только теме afterparty, но и общему настроению дня кино.

Жасмин, Алсу и Жанна Мартиросян

Напомним, на «Новой волне-2017» Россию представляют пятеро участников: Василий Уриевский, Нана Хатл, Люся Чеботина, Стас Море и Саша Санта. Конкурс продлится до 14 сентября.