Популярные артисты исполнили композиции из легендарных кинофильмов

Алексей Воробьев зажег на сцене под бессмертный хит You Never Can Tell из «Криминального чтива», а Юлианна Караулова «думала, это весна, а это оттепель». В интервью певица призналась, что почетно исполнять песни, ставшие классикой популярных и достойных фильмов, сообщает WMJ.ru.