Алсу и другие звезды, которых постоянно подозревают в беременности
Певица Алсу на днях отметила день рождения и рискнула поделиться в своем блоге фотографиями в женственном платье свободного кроя.
Образ певицы пришлось по душе поклонникам, но кое-кто отнесся к фотографиям с лишним энтузиазмом и заподозрил, что Алсу ждет четвертого малыша – сейчас у певица уже есть сын и две дочери.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alsou_a
Такая участь не в новинку для многих звезд. Совсем недавно в интересном положении подозревали Ксению Бородину, которая перестала появляться на публике в компании с мужем Курбаном Омаровым.
Но пока все думали, что пара интригует общественность, чтобы объявить о беременности, Ксения и Курбан подали на развод.
Ксения Собчак тоже постоянно оказывается под прицелом тех, кто мечтает о звездных детях. Стоит стройной телеведущей немного поправиться, и все уже придумывают имя для братика или сестрички ее сына Платона.
Настя Каменских пожаловалась, что ей в очередной раз приписали беременность.
На одном из роликов с ее участием поклонники углядели, что звезда немного поправилась.
«Смотрите реалити. Она давно поправилась. И беременность ей приписывают всю жизнь», – заступилась за Настю одна из подписчиц.
О ребенке Ольги Бузовой мечтают все ее поклонники, и тщательно ищут изменения в ее фигуре. А дело в том, что сама Ольга обмолвилась, что хочет родить малыша в 35, и время как раз пришло.
Правда, спутника жизни и потенциального отца ребенка у Бузовой пока нет.
Молодая певица Клава Кока тоже на подозрении у поклонников. Причиной стал необычный пост артистки.
«В моем возрасте у моей мамули было уже трое детей. Интересно, когда придет моя очередь?», – написала Клава. Подписчики немедленно решили, что она от них что-то скрывает.
Не миновала такая участь и Анну Седокову, которая в последнее время делится фотографиями с пляжа. Чтобы убедить поклонников, что она не беременна, певица честно призналась, что поправилась, и предложила всем сесть на диету.
Фото: Instagram Ксении Собчак, Насти Каменских, Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Алсу
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