Алсу и другие звезды, которых постоянно подозревают в беременности

Такая участь не в новинку для многих звезд. Совсем недавно в интересном положении подозревали Ксению Бородину, которая перестала появляться на публике в компании с мужем Курбаном Омаровым.

Но пока все думали, что пара интригует общественность, чтобы объявить о беременности, Ксения и Курбан подали на развод.