Алсу, Филипп Киркоров и другие звезды поздравляют со старым Новым годом
Под Новый год я написала стих. А под Старый новый год, я решила его прочитать вам сама☺️😂 Мне кажется, эта тема год из года всё актуальней🙈 Навеяно оно моим любимым стихотворением Вероники Тушновой: «Не добычею, Не наградою,- была находкой простою, Оттого, наверно, не радую, потому ничего не стою» Со старым новым празником вас😉 . . Я не подарок! Хочу, что бы ты усвоил. Без упаковки красивой и без банта! С чего ты решил, что я ничего не стою? Под ёлкой тебе оставлена просто так? ⠀ Я не подарок! И что ты такой удивленный? Ты слушался маму, весь год себя вёл хорошо, Ты ел свою кашу, старушек водил на зелёный! И думаешь, что ж этой женщине, нужно еще? ⠀ Я не подарок! Быть вскрытой мне не-ин-те-ресно! Я не находка! Валяться в грязи нету сил. Я из другого, без ГлЮтена сделана теста. И я достанусь тому, кто меня заслужил! ⠀ Мужчине подарков не надо, им нужно малость... Свой бой отыграв, награду прижать к груди! И ценят всегда только то, что с трудом досталось! Я не подарок! Под ёлкой меня не жди! ⠀ #анфисиныстихомысли