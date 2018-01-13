Сегодня в России отмечается старый Новый Год.

Наша страна — одна из немногих, где существует старый Новый год — в ночь с 13 на 14 января отмечается наступление нового года по старому календарю. Именно поэтому сегодня в блогах звезд вновь зазвучали теплые поздравления и искренние пожелания. Так, Алсу, например, рассказала, что в новом году планирует активнее следить за фигурой: «My #newyearresolution (мое новогоднее обещание себе😀) - много ходить пешком и наконец-то заняться спортом😆💪🏻 Походы в магазины и прогулки от ресторана до машины (после плотного ужина) не считаются😂 Сегодня ведь #СтарыйНовыйГод , так что начинаем с завтрашнего дня🙈🙈🙈». Филипп Киркоров поделился снимками из Орландо, где провел каникулы с детьми: «Ну вот и закончился наш 5-и дневный марафон в Орландо, в столицу «DISNEYWORLD» и «UNIVERSAL STUDIO», столицу детского счастья, радости и чудес, да если честно, не только детского🙏🙌👨‍👧‍👦!!! Это был действительно невероятный марафон, в котором не было даже минуты, чтобы поделиться с вами этими эмоциями и впечатлениями, и только сейчас, в канун замечательного русского праздника СТАРОГО НОВОГО ГОДА ,13 января,вернувшись домой, мы можем постараться ,этими яркими кадрами рассказать, что с нами было,происходили и как, в эти дни! Ловите наше праздничное настроение и заодно Поздравления и пожелания Любви , Добра и Всего Самого Самого Самого уже в НОВОМ ,2018 Году!!!!! Мы ВАС ВСЕХ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!!»

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 13, 2018 at 12:54 PST

«Ну вот и окончательно закончилась череда больших праздников и каникул ) 🎄🎄🎄 Друзья мои !! Я от всей души поздравляю Вас со Старым Новым Годом ) 🎉🎉🎉 Пусть каждый день приносит вам много радости, хороших новостей ! 🎈🎁 Живите и не от чего независимо радуйтесь каждому прожитому дню! Здесь и Сейчас!!!! 👋 просто будьте Счастливы ! », — написала Юлия Началова. «Со старым Новым годом вас, инстаграммеры))))» — поздравил подписчиков Дима Билан и поделился фрагментом одного из своих новогодних выступлений. Александр Ревва также опубликовал фрагмент из концерта, в котором принял участие с дочками Амели и Алисой.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Янв 13, 2018 at 5:47 PST

Публикация от Александр Ревва (@arthurpirozhkov) Янв 13, 2018 at 4:17 PST

Анфиса Чехова рассказала, что в преддверии Нового года написала стихотворение, а сегодня решила прочитать его лично.

«Дорогие мои! Здесь я , как бы хочу поздравить Вас очень громко и от души со странным праздником Старым Новым Годом!!!! 😌😌Пожалуйста будьте счастливы и здоровы! И берегите себя!» — написала Наталья Подольская. «Со Старым Новым Годом! 🎄👻 Понимаю, что все немножко подустали от праздников. Если честно, то немножко долговато, согласны? Но раз уж так сложились-получилось, надо собраться с силами и сегодня отгулять финальную 🍾🥂 Тем более, что по Православному календарю Новый Год начинается только сейчас. И это естественно, что после Рождества Христова 🙏🏼 Да ещё и суббота сегодня 🤪 И зима настоящая наконец в Москву пожаловала ❄️ Мы тоже сегодня отметим 💃🏼 по традиции на сцене 🎤» — сообщила Инна Маликова. «Старый Новый Год! Как такое перевести иностранцу? 😂😂😂😂Да и не надо, праздник только наш! С праздником, мои хорошие ! Всем ЗДОРОВЬЯ после насыщенных праздников)))❤️🎄Скоро Ёлку разряжать - а не охота, красиво!» — написала Марина Газманова. Натали поздравила подписчиков и рассказала, что посетила с детьми московскую усадьбу Деда Мороза: «Поздравляю вас со старым-Новым годом!!!! Сегодня посетили Московскую усадьбу деда Мороза! Анатолий пока верит😁🎅Мы с Арсением присоединяемся😉».