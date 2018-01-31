Главный редактор Vogue Алена Долецкая поделилась любопытной историей знакомства с Аллой Пугачевой.

Поклонники легенды российской эстрады Аллы Пугачевой обожают ее за простоту. Примадонна помогает друзьям и детям, дает дельные советы, не скрывает свой быт, оставаясь открытой и близкой народу. Однако не у всех складывалось о ней позитивное впечатление.

В своей книге «Не жизнь, а сказка» бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая рассказала историю создания обложки с легендой эстрады. На съемках, которые проходили в Германии, Примадонна позволила себе покапризничать. Звезду пришлось уговаривать войти в кадр: ей не нравилось, как на ней сидят вещи Dior, Max Mara и Yamamoto. Когда член съемочной команды, поправляя что-то, дотронулся до щеки певицы, она закричала: «Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чертовую лавочку», — и отправилась в дамскую комнату, послав коллектив «на три буквы».

Алена не стала терпеть выходки Примадонны. «Идите вы сами! Я думала, вы звезда, а вы провинциальная истеричка», — крикнула она, бросив в певицу рулон туалетной бумаги.

Спустя несколько минут две легенды работали над обложкой Vogue, а после — пили водку в одном из ресторанов.