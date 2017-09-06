Дети короля отечественной эстрады помогают папе решать судьбу молодых исполнителей

Вчера в Сочи прошел первый конкурсный день в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Ведущими соревновательной части по традиции стали Лера Кудрявцева и Тимур Родригез, а вот состав звездного жюри претерпел небольшие изменения.

Как сообщает WMJ.ru, в этом году Алла-Виктория и Мартин Киркоровы помогают папе оценивать таланты молодых исполнителей. Звездные наследники увлеченно делали пометки во время выступлений участников.

Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров

Напомним, конкурс «Новая волна-2017» проходит в Сочи с 8 по 14 сентября. Четырнадцать участников из девяти стран будут бороться за звание лучших из лучших.