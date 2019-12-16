Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Ольга Ушакова с дочерьми и другие на детской елке
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Фото: Пресс-служба
Гостей на входе встречали жители дворца Снежной королевы. Тролли в ледяном баре «замораживали» детей мороженым. Кузнечик и Бабочка в Сказочном саду учили танцам и пению. Придворные кавалеры давали основы фехтования. После сладкого угощения гостей ждала волшебная сказка. Завершился праздник появлением Деда Мороза. Дети покидали театр с отличным настроением и подарками от «Детского мира».
Среди гостей мероприятия были Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Янина Студилина, Кирилл Шубский, Анна и Мария Пересильд, Анна Тихомирова, Марианна Спивак, Ольга Ушакова, Анна Пескова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Марина Владимировна Сечина, президент Федерации конного спорта России: «Мы собрались в удивительном месте: здесь пел Шаляпин, дирижировал Чайковский, читал стихи Пушкин. И хотелось бы, чтобы духовность этого пространства передалась всем нашим гостям. Да, конный спорт — часть нашей жизни. Но без духовного наполнения невозможно представить достойный образ жизни. Желаю никогда не опускать планку, а поднимать её только выше, несмотря ни на какие препоны. В новом году желаю достичь всего того, что не успели в этом. Желаю, чтобы успех сопутствовал вам во всех сферах жизни, чтобы все задуманное свершилось. Чтобы все были счастливы и здоровы!»
Фото: пресс-служба
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