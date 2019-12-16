Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Ольга Ушакова с дочерьми и другие на детской елке

Гостей на входе встречали жители дворца Снежной королевы. Тролли в ледяном баре «замораживали» детей мороженым. Кузнечик и Бабочка в Сказочном саду учили танцам и пению. Придворные кавалеры давали основы фехтования. После сладкого угощения гостей ждала волшебная сказка. Завершился праздник появлением Деда Мороза. Дети покидали театр с отличным настроением и подарками от «Детского мира».

Среди гостей мероприятия были Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Янина Студилина, Кирилл Шубский, Анна и Мария Пересильд, Анна Тихомирова, Марианна Спивак, Ольга Ушакова, Анна Пескова и многие другие.