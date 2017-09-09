Алла-Виктория и Мартин Киркоровы дебютировали на большой сцене с папиной песней «Зайка моя»
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В этом году международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» приготовил немало сюрпризов.
Одним из таких стал трибьют-концерт Филиппа Киркорова, на котором многие звезды отечественной эстрады исполнили песни артиста, отдав дань уважения его творчеству.
Не остались в стороне и дети певца, пятилетние Алла-Виктория и Мартин. Малыши впервые вышли на сцену, чтобы специально для папы исполнить его нестареющий хит «Зайка моя». Детки немного смущались, но Филипп помог им справиться с волнением.
После выступления детишки получили массу оваций от растроганных зрителей, а сам Филипп поблагодарил присутствующих в зале отца Бедроса Киркорова и любимую тетю Мари за то, что они помогают ему растить и воспитывать таких замечательных детей.
Фото: instagram