В этом году международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» приготовил немало сюрпризов.

Одним из таких стал трибьют-концерт Филиппа Киркорова, на котором многие звезды отечественной эстрады исполнили песни артиста, отдав дань уважения его творчеству. Не остались в стороне и дети певца, пятилетние Алла-Виктория и Мартин. Малыши впервые вышли на сцену, чтобы специально для папы исполнить его нестареющий хит «Зайка моя». Детки немного смущались, но Филипп помог им справиться с волнением.