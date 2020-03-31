Лайма Вайкуле на совместном фото с Аллой Пугачевой выглядит как ее дочь

«С днем рождения», «С днем рождения Лайму. Алла Борисовна, вы прекрасны», «Счастья вам и здоровья вам обеим, девчонки», — написали в комментариях.

Одна из подписчиц перепутала Вайкуле с Кристиной Орбакайте: на совместном фото с Аллой Пугачевой Лайма выглядит как ее дочь.

«С днем рождения, Кристина! Как вас поэтично назвала мама — дама с дюн», — написала одна из почитательниц таланта Примадонны. Но на нее тут же «набросились» другие фанаты и наперебой стали отвечать, что на снимке — именинница, а не Кристина.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева называют друг друга дамами с дюн. Эта традиция пошла с тех пор, как подруги стали записывать совместные смешные видео.