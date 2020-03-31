Лайма Вайкуле на совместном фото с Аллой Пугачевой выглядит как ее дочь
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Фото: Starface
Алла Пугачева забавно поздравила с днем рождения свою давнюю подругу Лайму Вайкуле. В Instagram Примадонна опубликовала совместное фото с именинницей и подписала его так: «У дамы с дюн день рождения! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо».
«С днем рождения», «С днем рождения Лайму. Алла Борисовна, вы прекрасны», «Счастья вам и здоровья вам обеим, девчонки», — написали в комментариях.
Одна из подписчиц перепутала Вайкуле с Кристиной Орбакайте: на совместном фото с Аллой Пугачевой Лайма выглядит как ее дочь.
«С днем рождения, Кристина! Как вас поэтично назвала мама — дама с дюн», — написала одна из почитательниц таланта Примадонны. Но на нее тут же «набросились» другие фанаты и наперебой стали отвечать, что на снимке — именинница, а не Кристина.
Лайма Вайкуле и Алла Пугачева называют друг друга дамами с дюн. Эта традиция пошла с тех пор, как подруги стали записывать совместные смешные видео.
Алла Пугачева с семьей на лето уезжают в Юрмалу, где живут в арендованном особняке. И в течение лета артистки видятся часто и балуют подписчиков смешными постами в социальной сети.
А вам нравятся видео Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой?
Фото и видео: Instagram, Gennadii Usoev/ Gloval Look press, Starface
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