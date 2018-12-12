Алла Пугачева в оригинальном блестящем мини-наряде устроила сюрприз для подруги

На днях супруга известного продюсера Александра Достмана Ида праздновала свой 42-й день рождения. Изначально женщина не предполагала устраивать большое торжество, но множество звездных друзей, как говорится, решили за нее — они собрались в фешенебельном ресторане Balzi Rossi и устроили вечеринку-сюрприз.

Особенное внимание к себе привлекла Алла Пугачева, которая, говорят, и организовала все мероприятие для любимой подруги. Примадонна появилась в черном мини-платье, которое дополнила полупрозрачной накидкой с блестящими аппликациями, черными перчатками и ботинками в мужском стиле.