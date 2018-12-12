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Алла Пугачева в оригинальном блестящем мини-наряде устроила сюрприз для подруги

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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69-летняя Алла Пугачева дружит с семьей Александра и Иды Достман, поэтому она стала почетной гостьей на вечеринке-сюрпризе в честь дня рождения Иды.

На днях супруга известного продюсера Александра Достмана Ида праздновала свой 42-й день рождения. Изначально женщина не предполагала устраивать большое торжество, но множество звездных друзей, как говорится, решили за нее — они собрались в фешенебельном ресторане Balzi Rossi и устроили вечеринку-сюрприз.

Особенное внимание к себе привлекла Алла Пугачева, которая, говорят, и организовала все мероприятие для любимой подруги. Примадонна появилась в черном мини-платье, которое дополнила полупрозрачной накидкой с блестящими аппликациями, черными перчатками и ботинками в мужском стиле.

Образ смотрелся стильно и явно очень шел артистке, с чем согласились многие поклонники Аллы Борисовны в комментариях к видеоролику, опубликованном другой гостьей вечера Наташей Королевой в своем микроблоге: «Не отличить от молодой девушки»; «Какие ножки»; «Как и всегда, обворожительна и прекрасна». А как вам наряд Аллы Пугачевой?

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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