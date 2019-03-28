Алла Пугачева в кожаной накидке и любимой вязаной бейсболке поддержала дочку на показе Yudashkin Kids

Вечером 27 марта множество звезд прибыли на показ и вечеринку бренда Галины Юдашкиной Yudashkin Kids. По традиции в дефиле принимали участие маленькие дети знаменитостей, а сами артисты волновались за наследников, сидя в первом ряду.

Разумеется, Примадонна не могла не поддержать дочку Лизу Галкину, вышедшую на подиум целых два раза. Сама Алла Борисовна, конечно, тоже привлекла к себе всеобщее внимание — она примерила наряд из туники и брюк с накидкой из мерцающей черной ткани, а также подобрала ботильоны и сумку в тон. Пугачева надела и свою любимую вязаную бейсболку — в ней она уже позировала для селфи, опубликованном в микроблоге.