Алла Пугачева в кожаной накидке и любимой вязаной бейсболке поддержала дочку на показе Yudashkin Kids

Вечером 27 марта множество звезд прибыли на показ и вечеринку бренда Галины Юдашкиной Yudashkin Kids. По традиции в дефиле принимали участие маленькие дети знаменитостей, а сами артисты волновались за наследников, сидя в первом ряду.
Разумеется, Примадонна не могла не поддержать дочку Лизу Галкину, вышедшую на подиум целых два раза. Сама Алла Борисовна, конечно, тоже привлекла к себе всеобщее внимание — она примерила наряд из туники и брюк с накидкой из мерцающей черной ткани, а также подобрала ботильоны и сумку в тон. Пугачева надела и свою любимую вязаную бейсболку — в ней она уже позировала для селфи, опубликованном в микроблоге.
Кстати, на мероприятии Алла Борисовна с удовольствием поздоровалась и пообщалась с тетей своего бывшего мужа Филиппа Киркорова Мари, которая пришла посмотреть на дефиле любимых внуков Аллы-Виктории и Мартина. Помимо этих звездных малышей, в показе приняли участие сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, сыновья Марии Кожевниковой Иван и Максим, дочь Жасмин Маргарита и другие.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram