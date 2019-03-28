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Алла Пугачева в кожаной накидке и любимой вязаной бейсболке поддержала дочку на показе Yudashkin Kids

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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Накануне вечером в московском Театре Наций состоялось мероприятие Yudashkin Kids Birthday и презентация коллекции сезона осень-зима — 2019/20.

Вечером 27 марта множество звезд прибыли на показ и вечеринку бренда Галины Юдашкиной Yudashkin Kids. По традиции в дефиле принимали участие маленькие дети знаменитостей, а сами артисты волновались за наследников, сидя в первом ряду.

Разумеется, Примадонна не могла не поддержать дочку Лизу Галкину, вышедшую на подиум целых два раза. Сама Алла Борисовна, конечно, тоже привлекла к себе всеобщее внимание — она примерила наряд из туники и брюк с накидкой из мерцающей черной ткани, а также подобрала ботильоны и сумку в тон. Пугачева надела и свою любимую вязаную бейсболку — в ней она уже позировала для селфи, опубликованном в микроблоге.

Кстати, на мероприятии Алла Борисовна с удовольствием поздоровалась и пообщалась с тетей своего бывшего мужа Филиппа Киркорова Мари, которая пришла посмотреть на дефиле любимых внуков Аллы-Виктории и Мартина. Помимо этих звездных малышей, в показе приняли участие сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, сыновья Марии Кожевниковой Иван и Максим, дочь Жасмин Маргарита и другие.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram

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