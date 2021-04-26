Алла Пугачева в дерзком образе появилась на вечеринке с друзьями-звездами

Несмотря на недавний солидный юбилей, Алла Пугачева продолжает вести активную социальную жизнь и часто ходит на вечеринки к своим друзьям.

Сегодня певица Валерия в своем блоге поделилась кадром с дня рождения Игоря Гуляева

«Игорек, дорогой, спасибо, что всех нас вчера собрал. Как же мы душевно посидели, а про то, что было невозможно весело, — само собой», – написала певица.

На вечеринке прозвучало и несколько вольных шуток.

Например, Лолита Милявская неожиданно заявила, что хотела бы родить ребенка от Игоря Гуляева, что весьма смутило именинника.

Пугачева в ответ на это заявила, что не хочет, однако затею Лолиты одобрила.

Сам Игорь Гуляев в своем блоге трогательно поблагодарил всех своих друзей за теплые слова и поздравления:

«Спасибо всем за поздравления и внимание к моей скромной персоне. Я просто люблю жизнь, свою работу, своих уникальных друзей, живу так, как подсказывает сердце. И в этот день хочу поблагодарить своих фантастических родителей за жизнь и воспитание! Вот уже и 52! Счастлив! Летим дальше!», – написал он.