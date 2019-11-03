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Алла Пугачева: «Теперь я выступлю лет в восемьдесят»

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Слайд, который
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Алла Пугачева и Анастасия Волочкова после концерта в Минске

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Певица сделала громкое заявление на концерте в Минске.

В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, и в честь юбилея певица нарушила данное десять лет назад обещание прекратить выступления и вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца в большом сольном концерте.

Более того, Примадонна не смогла отказать людям, пригласившим ее исполнить юбилейную программу в Минске. В субботу, 2 ноября, на «Минск-арене» в столице Беларуси при полном аншлаге состоялся повторный юбилейный концерт, во время которого Алла Борисовна сделала громкое заявление: «Вы все знаете, Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт был непредвиден мной совершенно, но раз пригласили, я решила приехать. Но больше никуда! Теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80».

Анастасии Волочковой выпала честь принять участие в концерте Примадонны

Стоит отметить, что билеты на концерт Аллы Пугачевой в Кремль были раскуплены в первые часы после начала продаж, но тем, кто не смог попасть в главный зал России, не стоит отчаиваться. 31 октября в широкий прокат вышла киноверсия «Того самого концерта». Билеты в кино вы можете приобрести здесь.

Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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