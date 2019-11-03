Алла Пугачева: «Теперь я выступлю лет в восемьдесят»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анастасии Волочковой
В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, и в честь юбилея певица нарушила данное десять лет назад обещание прекратить выступления и вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца в большом сольном концерте.
Более того, Примадонна не смогла отказать людям, пригласившим ее исполнить юбилейную программу в Минске. В субботу, 2 ноября, на «Минск-арене» в столице Беларуси при полном аншлаге состоялся повторный юбилейный концерт, во время которого Алла Борисовна сделала громкое заявление: «Вы все знаете, Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт был непредвиден мной совершенно, но раз пригласили, я решила приехать. Но больше никуда! Теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80».
Стоит отметить, что билеты на концерт Аллы Пугачевой в Кремль были раскуплены в первые часы после начала продаж, но тем, кто не смог попасть в главный зал России, не стоит отчаиваться. 31 октября в широкий прокат вышла киноверсия «Того самого концерта». Билеты в кино вы можете приобрести здесь.
Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!