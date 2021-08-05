Алла Пугачева стала яркой блондинкой и откровенно призналась в любви к молодым
Максим Галкин не перестает радовать поклонников душевными видео со своей драгоценнейшей супругой Аллой Пугачевой. В очередной раз телеведущий заснял народную артистку в саду. Алла Пугачева позировала сидя в «Запорожце» 60-х годов, который ей подарил муж. Из ретро-автомобиля соорудили цветочную клумбу.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
В кадре Алла Пугачева, ставшая яркой блондинкой, выглядит очень свежо, молодо и красиво. Для видео Примадонна надела легкую пышную юбку, белую рубашку и красивое колье с драгоценными камнями.
«Замечательный автомобиль. Ретро, моего возраста. Подходит и размер и цвет. Спасибо муженек», — благодарит певица супруга. На замечание, что машина помоложе будет, Алла Пугачева со смехом ответила: «Помоложе даже? Люблю молодых!».
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 20 лет. Они живут в семейном замке в деревне Грязь, который телеведущий строил специально для жены. Супруги растят двойняшек Лизу и Гарри. Отец также часто показывает детей в своем блоге.
Фото и видео: Instagram
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