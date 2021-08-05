Алла Пугачева стала яркой блондинкой и откровенно призналась в любви к молодым

«Замечательный автомобиль. Ретро, моего возраста. Подходит и размер и цвет. Спасибо муженек», — благодарит певица супруга. На замечание, что машина помоложе будет, Алла Пугачева со смехом ответила: «Помоложе даже? Люблю молодых!».

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 20 лет. Они живут в семейном замке в деревне Грязь, который телеведущий строил специально для жены. Супруги растят двойняшек Лизу и Гарри. Отец также часто показывает детей в своем блоге.