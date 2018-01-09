Алла Пугачева рассказала, какой представляет себя через десять лет

Алла Пугачева крайне редко дает интервью, однако для актера, режиссера и театрального руководителя Олега Меньшикова певица сделала исключение. Встреча состоялась в зале театра имени Ермоловой, которым руководит Меньшиков, а на днях на Youtube вышла видеоверсия интервью.

В беседе с Олегом Меньшиковым Алла Пугачева отметила, что ее главная мечта — увидеть, кем вырастут дети, четырехлетние двойняшки Лиза и Гарри. Несмотря на то, что у малышей очень много увлечений, певица не знает, какое из них станет основным делом их жизни.