Алла Пугачева рассказала, какой представляет себя через десять лет

Алла Пугачева крайне редко дает интервью, однако для актера, режиссера и театрального руководителя Олега Меньшикова певица сделала исключение. Встреча состоялась в зале театра имени Ермоловой, которым руководит Меньшиков, а на днях на Youtube вышла видеоверсия интервью.
В беседе с Олегом Меньшиковым Алла Пугачева отметила, что ее главная мечта — увидеть, кем вырастут дети, четырехлетние двойняшки Лиза и Гарри. Несмотря на то, что у малышей очень много увлечений, певица не знает, какое из них станет основным делом их жизни.
Целью карьеры артистки было сделать как можно больше людей хотя бы на несколько часов счастливыми: «Я очень благодарна любви народа, публике, которая нас защищала. Вот говорят, звезда, певица, а я знаю, что у меня всегда была одна цель: я хотя бы на два часа хотела кого-нибудь сделать счастливым. И в зале у меня всегда были счастливые люди.». При этом, Алла Борисовна отметила, что несмотря на многочисленные попытки уйти со сцены, даже спустя десять лет она продолжит петь: «Сейчас мне 70 лет будет, а через десять лет - 80. И будет написано «Алла Пугачева. Вечер романсов»».
Фото: instagram