Алла Пугачева рассекретила, что за милая девушка помогает ей справляться с двойняшками

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина есть несколько помощников, которые избавляют их от ненужных хлопот. Например, в школу двойняшек отвозит личный водитель. Уроки дети обычно делают с няней.

Все семейство с теплом и большой любовью относится к девушке. Лиза даже сказала, что Оксана является одним из самых дорогих людей для нее. Малышка поделилась с родителями, что для нее самое важное место в жизни у нее занимают родители, брат и няня.