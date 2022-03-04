Алла Пугачева рассекретила, что за милая девушка помогает ей справляться с двойняшками
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Фото: instagram/ maxgalkinru
У Аллы Пугачевой и Максима Галкина есть несколько помощников, которые избавляют их от ненужных хлопот. Например, в школу двойняшек отвозит личный водитель. Уроки дети обычно делают с няней.
Все семейство с теплом и большой любовью относится к девушке. Лиза даже сказала, что Оксана является одним из самых дорогих людей для нее. Малышка поделилась с родителями, что для нее самое важное место в жизни у нее занимают родители, брат и няня.
Алла Пугачева в восторге от своей помощнице и называет ее Мэри Поппинс. Примадонне нравится подход Оксаны к детям. Девушка прививает малышам чувство ответственности в игровой форме. Например, после обеда Оксана предложила Лизе убрать со стола пританцовывая и девочка с удовольствием помогла навести порядок.
Гарри любит печь пироги с няней. Оксана уже научила его готовить выпечку с изюмом, морковью, изюмом и яблоком. Пугачева отмечает, что у сына отлично выходит и вся семья с удовольствием поедает его пироги, сообщает Teleprogramma.pro.
Фото: Instagram