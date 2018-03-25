Алла Пугачева просит Филиппа Киркорова вернуть ей ее одежду
68-летняя Алла Пугачева обратилась к бывшему мужу с убедительной просьбой.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись более десяти лет назад — в марте 2005 года. Сейчас пара поддерживает дружеские отношения: «король российской эстрады» часто заходит в гости в замок к Примадонне, дарит подарки ее детям. Но все же одна претензия у бывшей супруги осталась.
«Филя! Отдай мой балахон!!! 😬😬😬», — обратилась она к «бывшему» в блоге сегодня с утра.
«Ахахаха, это треш!!! Стеб на 100 баллов))))», «Ахах Алла Борисовна рассмешило с утра, отличного дня Вам и Вашей семье)))», «Ахаха. Филя, он вам короткий, верните Алле балахон», «Высокие отношения, однако», — смеются подписчики.
Фото: instagram
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