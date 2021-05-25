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Алла Пугачева примерила образ Кэрри Брэдшоу на дне рождения Орбакайте

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева на сцене

Фото: Global Look Press

Сегодня певица отмечает юбилей в кругу близких людей.

Кристине Орбакайте сегодня исполняется 50 лет – это событие певица решила отметить с самыми близкими. Весь день члены семьи, друзья и коллеги активно поздравляют певицу с днем рождения, а вечером многие сделают это лично.

На вечеринке по случаю юбилея появились Алла Пугачева и Максим Галкин, Валентин Юдашкин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие другие.

Примадонна появилась на празднике в шикарном пышном платье телесного оттенка от Валентина Юдашкина. Наряд был усыпан декоративными элементами в виде цветов, а талию подчеркнул ремень оттенка металлик.

На ноги Примадонна обула серебристые лодочки в тон ремню, а позирует в элегантном наряде рядом с самим создателем – Валентином Юдашкиным, который является старым другом семьи. Фотографию опубликовал в своем блоге Максим Галкин.

Среди других гостей своими нарядами успели похвастаться Филипп Киркоров и Яна Рудковская, которые отправились на вечеринку вместе.

Яна выбрала для мероприятия эффектное яркое платье с пышным подолом от Chanel.

Ранее еще один юбилей отметил сын Кристины Орбакайте от Владимира Пресняков, Никита – ему исполнилось 30.

Фото: Instagram Максима Галкина, Яны Рудковской, Global Look Press

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