Алла Пугачева примерила образ Кэрри Брэдшоу на дне рождения Орбакайте
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Фото: Global Look Press
Кристине Орбакайте сегодня исполняется 50 лет – это событие певица решила отметить с самыми близкими. Весь день члены семьи, друзья и коллеги активно поздравляют певицу с днем рождения, а вечером многие сделают это лично.
На вечеринке по случаю юбилея появились Алла Пугачева и Максим Галкин, Валентин Юдашкин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие другие.
Примадонна появилась на празднике в шикарном пышном платье телесного оттенка от Валентина Юдашкина. Наряд был усыпан декоративными элементами в виде цветов, а талию подчеркнул ремень оттенка металлик.
На ноги Примадонна обула серебристые лодочки в тон ремню, а позирует в элегантном наряде рядом с самим создателем – Валентином Юдашкиным, который является старым другом семьи. Фотографию опубликовал в своем блоге Максим Галкин.
Среди других гостей своими нарядами успели похвастаться Филипп Киркоров и Яна Рудковская, которые отправились на вечеринку вместе.
Яна выбрала для мероприятия эффектное яркое платье с пышным подолом от Chanel.
Ранее еще один юбилей отметил сын Кристины Орбакайте от Владимира Пресняков, Никита – ему исполнилось 30.
Фото: Instagram Максима Галкина, Яны Рудковской, Global Look Press
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