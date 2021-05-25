Алла Пугачева примерила образ Кэрри Брэдшоу на дне рождения Орбакайте

Кристине Орбакайте сегодня исполняется 50 лет – это событие певица решила отметить с самыми близкими. Весь день члены семьи, друзья и коллеги активно поздравляют певицу с днем рождения, а вечером многие сделают это лично.

На вечеринке по случаю юбилея появились Алла Пугачева и Максим Галкин, Валентин Юдашкин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие другие.

Примадонна появилась на празднике в шикарном пышном платье телесного оттенка от Валентина Юдашкина. Наряд был усыпан декоративными элементами в виде цветов, а талию подчеркнул ремень оттенка металлик.