Алла Пугачева поздравила писателя Дмитрия Быкова с рождением третьего ребенка

Публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, преподаватель литературы Дмитрий Быков в третий раз стал отцом. В блоге писателя появилось фото из палаты роддома, где он запечатлен с 23-летней женой Екатериной (она тоже писатель, — прим. ред.).

«Сегодня у нас родился сын», — сообщил теперь уже многодетный отец.