Алла Пугачева поздравила писателя Дмитрия Быкова с рождением третьего ребенка
Фото: www.instagram.com/dmi_bykov/
Публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, преподаватель литературы Дмитрий Быков в третий раз стал отцом. В блоге писателя появилось фото из палаты роддома, где он запечатлен с 23-летней женой Екатериной (она тоже писатель, — прим. ред.).
«Сегодня у нас родился сын», — сообщил теперь уже многодетный отец.
«Поздравляю», — прокомментировала Алла Пугачева. «Крепкого здоровья и радостей вашей семье», — поздравила Лена Темникова. «Димка, я тебя поздравляю! Будьте счастливы!», — порадовалась Яна Поплавская.
«Ого! Новый человек родился! Ура! Желаю ему счастья и всем причастным к этому радостному событию!», «Ждем стихотворение посвященное сыну!», «Поздравляю, Дмитрий! Пусть растет здоровым и умным как папа!», «Поздравляю! Здоровья малышу и мамочке! Счастья и благополучия вашей семье!», — порадовались за писателя его поклонники.
23-летняя Татьяна Кевхешвили в 2019 году стала третьей супругой Дмитрия Быкова. Первой женой писателя была биолог Надежда Гурская. Второй — писатель Ирина Лукьянова, в семье родились дочь и сын.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Быкова, Starface
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