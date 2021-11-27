Алла Пугачева повторила образ Карла Лагерфельда — кто круче?

Алла Пугачева в этот уикенд прошлась по магазинам в необычном, но узнаваемом образе. 72-летняя певица выбрала для выхода look в стиле модельера Карла Лагерфельда, исключив из него, кажется, только неизменные очки с непроницаемой тонировкой. Зато не менее традиционные для стиля дизайнера перчатки оказались на месте и, учитывая размер логотипа на них, послужили явной отсылкой к вдохновителю свежего образа Примадонны.