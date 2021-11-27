Алла Пугачева повторила образ Карла Лагерфельда — кто круче?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Алла Пугачева в этот уикенд прошлась по магазинам в необычном, но узнаваемом образе. 72-летняя певица выбрала для выхода look в стиле модельера Карла Лагерфельда, исключив из него, кажется, только неизменные очки с непроницаемой тонировкой. Зато не менее традиционные для стиля дизайнера перчатки оказались на месте и, учитывая размер логотипа на них, послужили явной отсылкой к вдохновителю свежего образа Примадонны.
Джемпер и блузка из свежей коллекции Chanel диахромным воротником-стойкой, легкое пальто и предпочтение, отданное черному цвету повторяют образ Карла Лагерфельда, в котором он появился на показе коллекции Chanel Осень/Зима 2014-2015. Шоу запомнилось тем, что состоялось на территории продуктового гипермаркета. Такой ход символизировал то, что мода становится массовым явлением, доступным не только отдельным ее ценителям.
Фото: Getty Images
Отметим, что образ Аллы Борисовны получился более женственным за счет иного подбора фактур — более мягких и легких. Кроме того привычные цепочки, крупные броши и галстуки в образах Лагерфельда Пугачева заменила бусами, создав в итоге свой вариант, но с узнаваемыми чертами стиля.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; Getty Images; East News