Алла Пугачева показала стройную талию в обтягивающем платье на встрече с друзьями
Алла Борисовна всегда остается верной своему стилю и не отказывается от красивых нарядов – тем более что ей есть, куда их выгулять. На этот раз фотографии Примадонны опубликовала Марина Юдашкина, супруга модельера, который очень дружит с Пугачевой.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @marinayudashkina
На совместной фотографии Алла Борисовна появилась в эффектном облегающем черном платье, главным акцентом которого стал широкий черный ремень, подчеркнувший стройную талию певицы.
Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным ведет активную социальную жизнь – она часто ходит в гости к многочисленным друзьям. Не так давно в Сети появились кадры с вечеринки, которые снял Игорь Крутой – вместе они проводили время с друзьями. Под публикацией с видео также было много восхищенных постов с комплиментами поклонников, восхищенных образом певицы.
Кроме того, звезда часто радует поклонников честными фотографиями. Ее не пугают даже морщинки, которые появляются на ее лице.
«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!», — написала она под последней публикацией.
Фото: Instagram Марины Юдашкиной, Аллы Пугачевой, Максима Галкина
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