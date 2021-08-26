Алла Пугачева показала стройную талию в обтягивающем платье на встрече с друзьями

Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным ведет активную социальную жизнь – она часто ходит в гости к многочисленным друзьям. Не так давно в Сети появились кадры с вечеринки, которые снял Игорь Крутой – вместе они проводили время с друзьями. Под публикацией с видео также было много восхищенных постов с комплиментами поклонников, восхищенных образом певицы.

Кроме того, звезда часто радует поклонников честными фотографиями. Ее не пугают даже морщинки, которые появляются на ее лице.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!», — написала она под последней публикацией.