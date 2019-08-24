Алла Пугачева показала селфи с Лаймой Вайкуле: «Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни»

Некоторые подписчики не узнали Лайму Вайкуле, решив, что Алла Пугачева сделала снимок со старшей дочерью, Кристиной Орбакайте: «Я думала, там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь», «А на фото две сестрички , а не мама с дочкой», «Я думала, что это Кристина, пока не прочитала #Лайма))», «Я даже и не поняла где Алла Борисовна, а где Кристина! На одно лицо и один с Кристиной возраст!!! Так держать!!!!».