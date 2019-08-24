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Алла Пугачева показала селфи с Лаймой Вайкуле: «Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Примадонна наслаждается отдыхом в Латвии.

Каждое лето Алла Пугачева с семьей проводит на берегу Рижского залива. Часто компанию Примадонне составляет ее давняя подруга Лайма Вайкуле. В Instagram даже существует хештег #дамысдюн, под которым супруг 70-летней Аллы Борисовны, Максим Галкин, публикует забавные видеоролики о приключениях артисток. А некоторое время назад Пугачева поделилась в своем блоге селфи с Вайкуле, под которым обратилась к «девушкам почтенного возраста»: «Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых.🙋‍♀️🤷‍♀️#Алла #Лайма #Дамысдюн».

«Красотки», «Достойный пример красивой и мудрой зрелости!», «Вот как раз девушки этого возраста и умеют получать настоящие удовольствия от жизни! Молодцы, девчули!», «Пусть неумолимо стрелой мчатся года! А мы ведь - молодые! - и будем такими всегда!!! (В душе)», «Живите, радуйтесь, а грустите поменьше», «Вот это я понимаю - дружба ❤️», – обсуждают снимок фолловеры.

Некоторые подписчики не узнали Лайму Вайкуле, решив, что Алла Пугачева сделала снимок со старшей дочерью, Кристиной Орбакайте: «Я думала, там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь», «А на фото две сестрички , а не мама с дочкой», «Я думала, что это Кристина, пока не прочитала #Лайма))», «Я даже и не поняла где Алла Борисовна, а где Кристина! На одно лицо и один с Кристиной возраст!!! Так держать!!!!».

Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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