Алла Пугачева показала игры 6-летнего сына на свежем воздухе: «Детство. Мечта. Самолетик»
Фото: Starface
71-летняя Алла Пугачева почти все время проводит в семейном замке в деревне Грязь с 6-летними Лизой и Гарри. Примадонна прогулялась с сыном на открытом воздухе и сняла милое видео.
«Привет, маманя», «Привет, сынуля», — обменялись приветствиями мать с сыном.
«Мечта. Детство. Самолетик», — подписал Максим Галкин видео.
«Великолепное видео», «Как же вы всегда к месту подбираете красивую музыку и песню», «Так мило и душевно», «По-моему, ради этого стоит жить», «Здоровья вам и вашим деткам», «Это счастье! Семья, любовь, детство и смех!», «Как красиво», «Счастье — оно такое... Но у мальчика больше, потому что он о жизни пока ничего не знает», «Как трогательно, аж до слез... Дай бог вам здоровья», «Как мило называет маму», «Такой добрый пост, спасибо», «Умнички — и сами, и дети», «Тепло на душе», «Сказка», — прокомментировали поклонники звездного семейства.
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Фото и видео: Instagram Максима Галкина, Starface
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