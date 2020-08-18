Алла Пугачева показала игры 6-летнего сына на свежем воздухе: «Детство. Мечта. Самолетик»

«Великолепное видео», «Как же вы всегда к месту подбираете красивую музыку и песню», «Так мило и душевно», «По-моему, ради этого стоит жить», «Здоровья вам и вашим деткам», «Это счастье! Семья, любовь, детство и смех!», «Как красиво», «Счастье — оно такое... Но у мальчика больше, потому что он о жизни пока ничего не знает», «Как трогательно, аж до слез... Дай бог вам здоровья», «Как мило называет маму», «Такой добрый пост, спасибо», «Умнички — и сами, и дети», «Тепло на душе», «Сказка», — прокомментировали поклонники звездного семейства.

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