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Алла Пугачева поделилась честным селфи и призналась, что не беспокоится насчет морщин

Певица не стесняется показывать себя такой, какая она есть. Несмотря на возраст, она выбирает стильные наряды, фотографируется и выкладывает фото в Сеть — появляется как в своем блоге, так и в Instagram своего супруга Максима Галкина. Поклонники довольны — считают, что звезда выглядит достойно, а главное, естественно.
Алла Пугачева поделилась честным селфи и призналась, что не беспокоится насчет морщин

Алла Пугачева показала поклонникам новое фото и порассуждала о возрастных изменениях — по ее словам, морщины ее совсем не пугают.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!», — написала она под публикацией.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева, честное селфи

Фото: @alla_orfey

Поклонники поддержали Аллу Борисовну — им очень нравится ее жизнелюбие и умение принимать себя.

Примадонне действительно есть, чему улыбаться — в их с Максимом Галкиным замке живут их дети, Гарри и Лиза, с которыми пара проводит очень много времени.

Дети унаследовали множество талантов от своих знаменитых родителей — они с удовольствием танцуют, ставят сценки и устраивают сюрпризы маме и папе. А Лиза уже умеет замечательно играть на фортепиано — иногда вместе с Аллой Борисовной, и прекрасно поет.

Видео с их успехами часто публикует в своем Instagram Максим Галкин, и они пользуются огромным успехом у его подписчиков. Гарри и Лиза даже успели обзавестись собственными поклонниками, которые очень ждут от них свежих новостей.

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

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