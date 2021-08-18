Алла Пугачева поделилась честным селфи и призналась, что не беспокоится насчет морщин

Алла Пугачева показала поклонникам новое фото и порассуждала о возрастных изменениях — по ее словам, морщины ее совсем не пугают.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!», — написала она под публикацией.