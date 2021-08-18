Алла Пугачева поделилась честным селфи и призналась, что не беспокоится насчет морщин
Алла Пугачева показала поклонникам новое фото и порассуждала о возрастных изменениях — по ее словам, морщины ее совсем не пугают.
«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!», — написала она под публикацией.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alla_orfey
Поклонники поддержали Аллу Борисовну — им очень нравится ее жизнелюбие и умение принимать себя.
Примадонне действительно есть, чему улыбаться — в их с Максимом Галкиным замке живут их дети, Гарри и Лиза, с которыми пара проводит очень много времени.
Дети унаследовали множество талантов от своих знаменитых родителей — они с удовольствием танцуют, ставят сценки и устраивают сюрпризы маме и папе. А Лиза уже умеет замечательно играть на фортепиано — иногда вместе с Аллой Борисовной, и прекрасно поет.
Видео с их успехами часто публикует в своем Instagram Максим Галкин, и они пользуются огромным успехом у его подписчиков. Гарри и Лиза даже успели обзавестись собственными поклонниками, которые очень ждут от них свежих новостей.
Фото: Instagram Аллы Пугачевой
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