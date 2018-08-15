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Алла Пугачева отдала «приемного сына» в обычную школу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева с младшими детьми

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Близкие Примадонны рассказали, как дела у ее 6-летнего внучатого племянника Жени, над которым она оформила опеку.

В прессе редко появляется информация о фактическом приемном сыне Аллы Пугачевой Жене. Между тем мальчик живет на территории замка Примадонны и ее семьи в подмосковном поселке Грязь и ни в чем не нуждается. Совсем скоро ему исполнится 7 лет и он станет школьником в обычном учебном заведении неподалеку.

«Женечка растет настоящим красавцем, сейчас активно готовится к первому классу — каждую неделю занимается с репетитором, — рассказали журналу StarHit в окружении певицы. — Учебное заведение выбрали обычное, без наворотов, чтобы не привлекать внимание. Тетя уже купила все необходимое: тетрадки, портфель, нарядную форму».

Напомним, Женя является сыном единственного племянника Аллы Борисовны — Влада Пугачева. Четыре года назад он развелся с супругой Викторией и был вынужден передать опеку над малышом своей звездной тете, поскольку и он сам, и его экс-жена вели нездоровый образ жизни. Сегодня они только время от времени навещают мальчика, а его воспитанием занимается Пугачева. «При всем желании Вика с Владом не смогли бы дать столько сыну. Возможно, даже к лучшему, что обстоятельства так сложились и Женечка оказался под крылом у тети. С ней он как у Христа за пазухой», — заявила приятельница Влада в том же интервью.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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