Алла Пугачева отдала «приемного сына» в обычную школу

В прессе редко появляется информация о фактическом приемном сыне Аллы Пугачевой Жене. Между тем мальчик живет на территории замка Примадонны и ее семьи в подмосковном поселке Грязь и ни в чем не нуждается. Совсем скоро ему исполнится 7 лет и он станет школьником в обычном учебном заведении неподалеку.

«Женечка растет настоящим красавцем, сейчас активно готовится к первому классу — каждую неделю занимается с репетитором, — рассказали журналу StarHit в окружении певицы. — Учебное заведение выбрали обычное, без наворотов, чтобы не привлекать внимание. Тетя уже купила все необходимое: тетрадки, портфель, нарядную форму».