Алла Пугачева объяснила, почему полюбила мини и откровенные наряды
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Стиль певицы за последние несколько месяцев заметно изменился. Пока поклонники восхищаются помолодевшей артисткой, другие осуждают ее за слишком смелые наряды.
Наконец Алла Борисовна сама высказалась на тему своего обновленного стиля. По словам певицы, она полностью поменяла имидж ради своих детей.
«Выгляжу неплохо. Единственный стимул - это дети. Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой», — призналась она на недавнем сборном концерте.
Напомним, что после рождения детей 68-летняя звезда кардинально поменяла свой образ. Она похудела, стала экспериментировать со стилем и отдавать предпочтение более ярким молодежным нарядам, оставив в прошлом мешковатые платья.