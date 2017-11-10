Стиль певицы за последние несколько месяцев заметно изменился. Пока поклонники восхищаются помолодевшей артисткой, другие осуждают ее за слишком смелые наряды.

Наконец Алла Борисовна сама высказалась на тему своего обновленного стиля. По словам певицы, она полностью поменяла имидж ради своих детей.

«Выгляжу неплохо. Единственный стимул - это дети. Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой», — призналась она на недавнем сборном концерте.