Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников

Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас проводят время вместе с детьми на Кипре, где у них недавно был построен собственный дом. Когда малыши Лиза и Гарри ложатся спать, супруги обычно гуляют по окрестностям.

Максим решил поделиться с поклонниками снимком Аллы Борисовны, сделанным на одной из таких прогулок. Фолловеры тут же обратили внимание, что Примадонна обошлась без бюстгальтера, надев легкий белый топ с глубоким декольте.