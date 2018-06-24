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Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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Максим Галкин опубликовал новое фото своей 69-летней супруги Аллы Борисовны Пугачевой.

Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас проводят время вместе с детьми на Кипре, где у них недавно был построен собственный дом. Когда малыши Лиза и Гарри ложатся спать, супруги обычно гуляют по окрестностям.

Максим решил поделиться с поклонниками снимком Аллы Борисовны, сделанным на одной из таких прогулок. Фолловеры тут же обратили внимание, что Примадонна обошлась без бюстгальтера, надев легкий белый топ с глубоким декольте.

«И она туда же», «Не по возрасту уже — не носить лифчик», «Мы все понимаем, что жарко, но о приличиях стоит помнить», — возмутились интернет-пользователи. Максим и Алла предпочли не обращать внимания на подобные комментарии.

Фото: Instagram

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