Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили красавицу-дочь Кристины Орбакайте

Подписчики Аллы, Максима и Кристины единогласно заявляют: Клава очень похожа на маму на этих снимках. А как считаете вы?

Напомним, что у Орбакайте есть еще двое детей: 26-летний Никита от брака с певцом Владимиром Пресняковым и 19-летний Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова.

Фото: instagram