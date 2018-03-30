Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили красавицу-дочь Кристины Орбакайте

Ровно шесть лет назад в семье Кристины Орбакайте случилось радостное событие: у нее родилась дочь. Клава стала первым общим ребенком с мужем артистки, Михаилом Земцовым. Сейчас девочка выросла и участвует в профессиональных фотосъемках, фотографиями из которых поделилась сегодня ее родня.
«С днем рождения, наша любимая Клавочка! Будь счастлива!», — написал Максим Галкин.
«С днем рождения, Клавуся!», — разместила Алла Борисовна пост в своем Instagram.
«С Днем Рождения, мой ангел! Будь, пожалуйста, счастливой! Happy Birthday, my angel», — посвятила девочке нежные слова ее мама.
Подписчики Аллы, Максима и Кристины единогласно заявляют: Клава очень похожа на маму на этих снимках. А как считаете вы?
Напомним, что у Орбакайте есть еще двое детей: 26-летний Никита от брака с певцом Владимиром Пресняковым и 19-летний Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова.
Фото: instagram