Алла Пугачева и Максим Галкин, Константин и Софья Эрнст, Владимир Познер и другие на юбилее «Кафе Пушкинъ»

День рождения «Кафе Пушкинъ», пожалуй, единственное событие в Москве, способное собрать в одном месте самых разных людей. Поздравить любимый ресторан пришли звезды шоу-бизнеса, герои светской хроники, представители креативного класса и современных медиа, известные политики и бизнесмены.
Среди гостей были Алла Пугачева и Максим Галкин, Константин и Софья Эрнст, Игорь Шувалов, Петр Авен, Герман Греф, посол Франции Сильви Берманн, Владимир Познер, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин и Валерия, Михаил Куснирович, Чулпан Хаматова, Ольга Свиблова, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ширвиндт, Михаил Швыдкой, Сати Спивакова, Борис Белоцерковский и Полина Аскери, Игорь Угольников, Леонид Якубович, Изольда Ишханишвили, Эвелина Хромченко, Юлианна Караулова, Дина Немцова, Артем Королев, Зара, Алексей Венедиктов, Екатерина Вуличенко, Алена Хмельницкая, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Безрукова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Знаменитый шеф-повар заведения Андрей Махов создал в честь юбилея изысканные блюда русско-французской кухни в лучших традициях русского дворянства. Развлекала гостей молодая французская певица Ehla.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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