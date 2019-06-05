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Алла Пугачева и Максим Галкин, Константин и Софья Эрнст, Владимир Познер и другие на юбилее «Кафе Пушкинъ»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ала Пугачева и Максим Галкин

Фото: Пресс-служба
Вчера, 4 марта, прошел праздничный прием по случаю 20-летия легендарного московского ресторана «Кафе Пушкинъ».

День рождения «Кафе Пушкинъ», пожалуй, единственное событие в Москве, способное собрать в одном месте самых разных людей. Поздравить любимый ресторан пришли звезды шоу-бизнеса, герои светской хроники, представители креативного класса и современных медиа, известные политики и бизнесмены.

Среди гостей были Алла Пугачева и Максим Галкин, Константин и Софья Эрнст, Игорь Шувалов, Петр Авен, Герман Греф, посол Франции Сильви Берманн, Владимир Познер, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин и Валерия, Михаил Куснирович, Чулпан Хаматова, Ольга Свиблова, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ширвиндт, Михаил Швыдкой, Сати Спивакова, Борис Белоцерковский и Полина Аскери, Игорь Угольников, Леонид Якубович, Изольда Ишханишвили, Эвелина Хромченко, Юлианна Караулова, Дина Немцова, Артем Королев, Зара, Алексей Венедиктов, Екатерина Вуличенко, Алена Хмельницкая, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Безрукова и многие другие.

Фото: Пресс-служба

Знаменитый шеф-повар заведения Андрей Махов создал в честь юбилея изысканные блюда русско-французской кухни в лучших традициях русского дворянства. Развлекала гостей молодая французская певица Ehla.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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