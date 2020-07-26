Алла Пугачева и Кристина Орбакайте показали, как проводят вместе воскресенье: «Дочки-матери»

Поклонники рады встрече звездного семейства не меньше, чем Алла с Кристиной: «Как вам повезло с мамой, как вы похожи, во всем, замечательные», «Красавицы и умницы! Удачи, и семейного тепла, и уюта», «Желаю вам хорошего воскресенья. Великолепные, талантливые женщины!», «Мама ваша прекрасная!! Каждый раз , когда ее вижу, думаю: дай, боженька, ей здоровья! Кристя, выглядите прекрасно!» - оставляют комментарии подписчики.

Кристина Орбакайте - дочь певицы Аллы Пугачевой от первого мужа, циркового артиста Миколаса Орбакаса. Еще в юности она решила пойти по стопам матери. Сегодня исполнительница сама является мамой двоих детей. Сын Никиа появился у Кристины в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. У Орбакайте также есть дочь Клавдия, которая родилась у певицы и ее второго супруга, бизнесмена Михаила Земцова.