Алла Пугачева и Кристина Орбакайте показали, как проводят вместе воскресенье: «Дочки-матери»
Фото: Instagram/ @orbakaite_k
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева нечасто проводят время вместе: у Аллы Борисовны двое маленьких детей, Кристина тоже занята семейными хлопотами. Но сегодня звездные мать и дочь, похоже, решили встретиться и провести время вместе.
«Желаем вам с @alla_orfey тёплого и семейного воскресенья! Будьте здоровы и счастливы», - написала в своем Инстаграм Кристина Орбакайте. На фото примадонна с высоким начесом и в ярко-желтой рубашке едет куда-то вместе с Орбакайте.
Поклонники рады встрече звездного семейства не меньше, чем Алла с Кристиной: «Как вам повезло с мамой, как вы похожи, во всем, замечательные», «Красавицы и умницы! Удачи, и семейного тепла, и уюта», «Желаю вам хорошего воскресенья. Великолепные, талантливые женщины!», «Мама ваша прекрасная!! Каждый раз , когда ее вижу, думаю: дай, боженька, ей здоровья! Кристя, выглядите прекрасно!» - оставляют комментарии подписчики.
Кристина Орбакайте - дочь певицы Аллы Пугачевой от первого мужа, циркового артиста Миколаса Орбакаса. Еще в юности она решила пойти по стопам матери. Сегодня исполнительница сама является мамой двоих детей. Сын Никиа появился у Кристины в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. У Орбакайте также есть дочь Клавдия, которая родилась у певицы и ее второго супруга, бизнесмена Михаила Земцова.
Фото и видео: Instagram/@orbakaite_k, @alla_orfey
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